Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС прекращен до середины февраля

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции прекращен до середины февраля. Протекающий отсек изолирован, компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце, сообщили в штаб-квартире НАСА.

Очередная утечка воздуха образовалась на МКС в конце декабря. Предполагалось, что она находится в промежуточной камере модуля «Звезда». До момента ее обнаружения, космонавтам предложили держать камеру постоянно закрытой для экономии воздуха.