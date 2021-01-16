Действующий президент США Дональд Трамп распорядился сократить госзакупки из КНР из опасений, что китайские производители помогают военным своей страны. Об этом заявил советник главы государства по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Он указал на китайский закон 2017 года, который обязывает местных производителей помогать силовикам, в том числе и в разведывательных целях, а также защищать секретную информацию о деятельности разведки. О’Брайен отметил, что принятые меры должны сократить возможности для шпионажа.