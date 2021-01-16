Германия и Великобритании сожалеют о выходе России из Договора по открытому небу. В британском МИДе отметили, что соглашение позволяет обеспечивать европейскую безопасность и способствует повышению уровня прозрачности военной деятельности. В ведомстве добавили, что это укрепляет доверие между странами, и призвали Россию пересмотреть это решение. В дипведомстве Германии решение Москвы назвали ударом для системы контроля над вооружениями. Также в МИД ФРГ отметили, что инициатива России играет большую роль в отношении со странами северного полушария. О том, что Москва начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, накануне заявило Министерство иностранных дел России.