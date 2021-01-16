Российские ученые готовы испытать вакцину «Спутник V» против коронавируса на людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, в ближайшее время специалисты должны приступить к отбору группы добровольцев из 250 человек. По оценкам ученого, на исследование понадобится около 6-7 месяцев. Ранее Минздрав одобрил применение «Спутника V» для пожилых людей.
2021-01-16T03:10:39+03:00
2021-01-16T03:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 16 января 2021
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