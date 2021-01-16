Российские ученые готовы испытать вакцину «Спутник V» против коронавируса на людей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, в ближайшее время специалисты должны приступить к отбору группы добровольцев из 250 человек. По оценкам ученого, на исследование понадобится около 6-7 месяцев. Ранее Минздрав одобрил применение «Спутника V» для пожилых людей.