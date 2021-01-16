Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал футбольного клуба «Ахмат» из Грозного

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. Ограничение доступа к данным аккаунтам «нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств», сообщается на сайте ведомства.

Накануне на YouTube были заблокированы каналы футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля. Ранее Минфин США внес их в санкционный список.