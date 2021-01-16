Спецпредставитель президента России по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога. По его словам, несмотря на длительное обсуждение, власть «проявила беспомощность» и не ввела такой сбор. И теперь российскому бизнесу придется платить его не своему правительству, а в европейский бюджет.

Речь идет об углеродном налоге на импорт в рамках программы «Европейского зеленого курса». Цель стратегии — сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы. Законопроект об углеродном налоге еще находится в стадии разработки, методология расчета сбора еще неизвестна.