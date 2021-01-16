Прокуратура Москвы считает незаконным массовым мероприятием встречу Алексея Навального в аэропорту Внуково. В ведомстве напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность. Прокуратура также сообщила, что «лица, призывающие к участию в публичном мероприятии» получили накануне предостережения о недопустимости нарушения закона. Кто эти люди, не уточняется. Пресс-служба аэропорта в свою очередь запретила журналистам снимать прилет политика.

Алексей Навальный объявил о намерении вернуться в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Он сказал, что прилетит 17 января рейсом авиакомпании «Победа». О планах встречать оппозиционера заявили как его сторонники, так и противники.