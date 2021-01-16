Мессенджер WhatsApp перенес сроки введения новой политики конфиденциальности после волны критики. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. В качестве новой даты названо 15 мая.
8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав клиентов делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Это объяснили необходимостью анализа привычек и вкусов пользователей, чтобы активнее подбирать персональную рекламу, контент и услуги. В компании заверили, что сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения».
Мессенджер WhatsApp перенес сроки введения новой политики конфиденциальности после волны критики
Мессенджер WhatsApp перенес сроки введения новой политики конфиденциальности после волны критики. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. В качестве новой даты названо 15 мая.