Мессенджер WhatsApp перенес сроки введения новой политики конфиденциальности после волны критики. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. В качестве новой даты названо 15 мая.

8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав клиентов делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Это объяснили необходимостью анализа привычек и вкусов пользователей, чтобы активнее подбирать персональную рекламу, контент и услуги. В компании заверили, что сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения».