Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил о нехватке вакцины от COVID-19. Она закончится на следующей неделе, написал он в Twitter. По его словам, в стране есть запасы препарата, которые не используются. Блазио призвал федеральное правительств отправить больше доз в Нью-Йорк.

В США началась вакцинация против коронавируса с середины декабря препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Накануне шесть европейских стран пожаловались в Еврокомиссию на перебои с поставками этой вакцины. В свою очередь Pfizer предупредила о существенном сокращении поставок в ближайшие недели в связи с планами увеличить производственные мощности.