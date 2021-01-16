Вакцинация от коронавируса может быть опасной для очень пожилых и неизлечимо больных людей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Норвежского медицинского агентства. Оно объявило об этом после того, как в Норвегии скончались 23 человека пожилого возраста с хроническими заболеваниями, привившиеся от коронавируса. Пресс-служба агентства сообщила, что производители вакцины Pfizer и BioNTec не испытывали ее на людях с острыми и нестабильными заболеваниями, но в них участвовали несколько человек старше 85 лет.
2021-01-16T02:07:43+03:00
2021-01-16T02:07:43+03:00
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02:07, 16 января 2021
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