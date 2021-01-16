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02:07, 16 января 2021

На Украине вступило в силу требование к сфере услуг работать на украинском языке

На Украине вступило в силу требование к сфере услуг работать на украинском языке. По просьбе клиента в кафе или магазине могут перейти на другой язык, но только если это устроит обе стороны. Вывешенная в заведениях информация в письменном виде может быть продублирована на любом другом языке, в том числе на русском. Эта мера предусмотрена 30-й статьей закона «О языке». Для нарушителей предусмотрен штраф. Но он будет введен только летом будущего года.



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