В Германии назвали выход России из Договора по открытому небу «серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями». Это имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии, говорится в Twitter МИД страны. В немецком внешнеполитическом ведомстве считают, что «в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора». Также там отметили, что «все государства-участники недавно согласились обсудить различные предложения», сделанные Москвой после выхода США из договора.

Накануне МИД России объявил, что Москва приступила к внутригосударственным процедурам по выходу из Договора по открытому небу из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения в новых условиях.