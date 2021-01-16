Около 25 тыс военных переброcсят в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена

Около 25 тысяч военнослужащих будут переброшены в Вашингтон в связи с обеспечением безопасности на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом говорится в письменном заявлении командующего Национальной гвардии Дэниела Хокансона. По его словам, бойцы будут помогать Секретной службе США, отвечающей за безопасность на мероприятии. Ранее сообщалось, что в столицу будут переброшены 20 тысяч военнослужащих Нацгвардии.
2021-01-16T01:14:23+03:00
2021-01-16T01:14:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 16 января 2021
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