Pfizer со следующей недели сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу. Это связано с планами компании увеличить производственные мощности, чтобы выпустить в этом году два миллиарда доз, а не 1,3 миллиарда, как планировалось, пишет Financial Times. Так, например, Норвегия получит на 18% меньше доз, чем ожидалось. Как сообщил институт общественного здравоохранения, страна, как и несколько других европейских государств, создала запас препарата на случай возникновения проблем с поставками. На данный момент на территории Евросоюза разрешено использование вакцин от Pfizer и Moderna.