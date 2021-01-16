С начала пандемии от коронавируса во всем мире умерли более 2 миллионов человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего смертей в США — свыше 391 тысячи, Бразилии — более 207 тысяч и Индии — почти 152 тысячи. В России, по официальным данным оперативного штаба, зафиксировано почти 64,5 тысячи случаев смертей. Это существенно отличается от данных Росстата. По его сведениям, с апреля по ноябрь в стране скончалось от COVID-19 116 тысяч человек. Данные за декабрь ведомство еще не публиковало. Разница в результатах объясняется отличающимися методиками подсчета.