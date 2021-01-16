Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB». Прогноз — «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «А-3» и «A-2» соответственно.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, решение S&P можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, по крайней мере от одного из агентств «большой тройки», отметил глава Минфина. Он подчеркнул, что «минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков».