Прокуратура предупредила о незаконности массового мероприятия во Внукове в день возвращения Алексея Навального

Прокуратура Москвы предупредила о незаконности массового мероприятия в аэропорту Внуково в день возвращения Алексея Навального. В ведомстве напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой установленную законодательством ответственность. Прокуратура также сообщила, что накануне «лица, призывающие к участию в публичном мероприятии» получили предостережения о недопустимости нарушения закона. Кто эти люди, не уточняется. Пресс-служба аэропорта также запретила журналистам снимать прилет политика.

Несколько дней назад Алексей Навальный объявил о намерении вернуться в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». По его словам, он прилетит 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Встречать оппозицонера собираются как его сторонники, так и противники – активисты SERB и «гвардия» писателя Захара Прилепина.