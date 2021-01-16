Михаил Мишустин отмечает сегодня год работы во главе правительства

До сих пор о нём нельзя сказать что-то определённое, — такую оценку работе премьер-министра дал в эфире «Эха Москвы» публицист Николай Сванидзе.
Он называет Мишустина «техническим премьером», не являющимся самостоятельной политической фигурой.
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До сих пор о нём нельзя сказать что-то определённое, — такую оценку работе премьер-министра дал в эфире «Эха Москвы» публицист Николай Сванидзе.
Он называет Мишустина «техническим премьером», не являющимся самостоятельной политической фигурой.