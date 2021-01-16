Столичная прокуратура назвала незаконными массовые акции в аэропорту «Внуково» в день возвращения Алексея Навального

Предполагается, что политик в воскресенье вернется в Москву из Германии, где находился на лечении.

В прокуратуре прямо не назвали встречу Навального во «Внуково» после рейса из Германии массовой акцией. Но при этом решили указать, что за организацию несогласованную публичных мероприятий и участие в них наступит ответственность. Как утверждается, предостережения были вынесены уже 15 людям – но кому именно, не уточняется.

Ранее о намерении встретить Навального во «Внуково» сообщали как его сторонники, так и противники. Среди них – члены группировки SERB, которые известны, в том числе, и рядом нападений на политика. После одного из них ему пришлось делать операцию на глаза.

Другие ограничения в преддверии возвращения Навального из Германии установил сам аэропорт «Внуково». В частности, его руководство запретило журналистам вести съемку прибытия оппозиционера, объяснив это коронавирусными ограничениями. Во «Внуково» считают, что организация съемок будет являться массовым мероприятием.

Ранее в российских аэропортах не редко проходили торжественные встречи – например, спортсменов или православных святынь. Каких-либо претензий со стороны властей или администраций аэропортов это не вызывало.