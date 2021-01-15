Снегопад надвигается на Москву. Погода в столице испортится около полуночи, говорят метеорологи

Ожидается усиление ветра до 12-14 м/с. К выходным в столичном регионе окрепнут морозы. Пик похолодания ожидается в ночь на понедельник. В некоторых районах Подмосковья столбик термометра может приблизиться к 30 градусам ниже нуля, рассказали агентству «Москва» в Гидрометцентре. Минимальная температура в столице — минус 23-25 градусов. Со вторника столбики термометров начнут подниматься, москвичей ждет потепление.
2021-01-15T23:04:14+03:00
2021-01-15T23:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 января 2021
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