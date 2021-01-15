Сервис такси «Ситимобил» заблокировал московского водителя из-за религиозной проповеди пассажирке

В пресс-службе компании сказали агентству «Москва», что согласно их правилам, религия — не тема обсуждений с пассажирами. Ранее в интернете было опубликовано видео, где таксист агрессивно читал проповедь пассажирке. Это не первый скандал вокруг водителя сервиса «Ситимобил». В Санкт-Петербурге пассажирка пожаловалась на то, что водитель за рулем смотрел порнографию и мастурбировал.
2021-01-15T23:03:56+03:00
2021-01-15T23:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 15 января 2021
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