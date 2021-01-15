Сервис такси «Ситимобил» заблокировал московского водителя из-за религиозной проповеди пассажирке

В пресс-службе компании сказали агентству «Москва», что согласно их правилам, религия — не тема обсуждений с пассажирами. Ранее в интернете было опубликовано видео, где таксист агрессивно читал проповедь пассажирке. Это не первый скандал вокруг водителя сервиса «Ситимобил». В Санкт-Петербурге пассажирка пожаловалась на то, что водитель за рулем смотрел порнографию и мастурбировал.