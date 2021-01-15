Власти Белоруссии обвинили задержанного журналиста Андрея Александрова и его девушку в финансировании протестов

При этом в МВД республики говорят, что в тайниках найдены более 100 тысяч долларов и евро. Александров выплачивал штрафы за задержанных на акциях протеста, что силовики и посчитали финансированием. В МВД утверждают, что средства поступали из-за рубежа. Накануне по делу Александрова сотрудники МВД провели обыск в редакции агентства БелаПАН.
2021-01-15T23:03:35+03:00
2021-01-15T23:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 15 января 2021
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