Власти Белоруссии обвинили задержанного журналиста Андрея Александрова и его девушку в финансировании протестов

При этом в МВД республики говорят, что в тайниках найдены более 100 тысяч долларов и евро. Александров выплачивал штрафы за задержанных на акциях протеста, что силовики и посчитали финансированием. В МВД утверждают, что средства поступали из-за рубежа. Накануне по делу Александрова сотрудники МВД провели обыск в редакции агентства БелаПАН.