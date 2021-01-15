Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова

Это произошло, когда задержанный получал взятку в 13 млн рублей за обещание помочь в уголовном деле о наркоторговле, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, судья был отпущен из-за особого статуса. Теперь свое решение должна вынести квалификационная коллегия судей России.
2021-01-15T23:02:50+03:00
2021-01-15T23:02:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774580-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 15 января 2021
Загрузка комментариев...