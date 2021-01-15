Американская компания Pfizer предупредила о сокращении поставок вакцины от коронавируса в Европу

Там объяснили это необходимостью нарастить производственные мощности. Евросоюз потребовал от производителя доставить все зарезервированные дозы в первом квартале этого года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Как и многие из вас, я получила известие о том, что Пфайзер объявили о задержках. Я немедленно позвонила их генеральному директору, и он объяснил, что возможна задержка производства в ближайшие недели. И он заверил, что все гарантированные вакцины в первом квартале будут доставлены в срок», — сказала она.

Ранее шесть стран Евросоюза пожаловались на задержки и сокращение поставок вакцины Pfizer.