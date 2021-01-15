Известный английский футболист Уэйн Руни объявил о завершении карьеры игрока

Он стал главным тренером английского клуба «Дерби Каунти». 35-летний футболист входит в тренерский штаб команды с января прошлого года. За «Дерби Каунти» он провел 35 матчей как игрок. Руни — один из лучших нападающих в истории английского футбола. В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Лигу чемпионов и пять раз стал победителем чемпионата Англии. Он также считается одним из лучших бомбардиров.
2021-01-15T22:33:07+03:00
2021-01-15T22:33:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 15 января 2021
Загрузка комментариев...