Известный английский футболист Уэйн Руни объявил о завершении карьеры игрока

Он стал главным тренером английского клуба «Дерби Каунти». 35-летний футболист входит в тренерский штаб команды с января прошлого года. За «Дерби Каунти» он провел 35 матчей как игрок. Руни — один из лучших нападающих в истории английского футбола. В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Лигу чемпионов и пять раз стал победителем чемпионата Англии. Он также считается одним из лучших бомбардиров.