Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка

Она была внесена в список с некорректным названием и не будет в него включена, приводит агентство «Интерфакс» слова представителя ведомства. В самой компании ранее заверяли, что внесение в черный список Вашингтона не повлияет на производство. Санкции против 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами США ввели в конце прошлого года.