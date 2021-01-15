Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка

Она была внесена в список с некорректным названием и не будет в него включена, приводит агентство «Интерфакс» слова представителя ведомства. В самой компании ранее заверяли, что внесение в черный список Вашингтона не повлияет на производство. Санкции против 45 российских компаний, которые связаны с вооруженными силами США ввели в конце прошлого года.
2021-01-15T22:32:36+03:00
2021-01-15T22:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 15 января 2021
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