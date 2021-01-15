Сотрудники РАН выступили в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в участии в поджоге офиса «Единой России» в Москве. Он вины не признает. На следующей неделе приговор Мифтахову должен огласить суд Москвы. Обвинение просило о шести годах лишения свободы. Обращение сотрудников академии наук опубликовал в своем Фейсбуке член-корреспондент РАН Александр Белавин. 54 академика, профессора и члена-корреспондента академии, которые подписали обращение, напоминают, что во время следствия менялись обвинения в адрес Мифтахова. При этом в итоге оно базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей. А понесенное аспирантом наказание не выглядит соразмерным преступлению, которое ему вменяют.

