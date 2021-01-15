Производитель косметики, компания Nivea пригрозила отказаться от спонсорства чемпионата мира хоккею

Это произойдет в случае, если матчи первенства пройдут в Белоруссии, объявил представитель немецкого концерна в комментариях к публикации на официальной странице Nivea в инстаграмме, на которую обратил внимание телеканал «Дождь». Nivea Man уже более десяти лет является одним из главных спонсоров чемпионатов мира по хоккею. Последнюю неделю в комментариях белорусские пользователи активно просили компанию не поддерживать чемпионат мира и осудить действия президента страны Александра Лукашенко.