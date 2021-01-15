Скандал вокруг детских пособий спровоцировал правительственный кризис в Нидерландах

Кабинет министров ушел сегодня в отставку. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что в такой ситуации не было иного выхода. Марк Рютте будет исполнять обязанности до новых выборов, которые назначены на март. Скандал разгорелся в конце прошлого года, когда в результате парламентского расследования выяснилось, что несколько тысяч граждан страны ошибочно обвинили в злоупотреблении системой детских пособий. Вина за ситуацию возлагается на министров, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям в крайне сложном финансовом положении.
2021-01-15T22:04:48+03:00
2021-01-15T22:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:04, 15 января 2021
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