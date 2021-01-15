В комитете по чрезвычайным ситуациям сказали, что роль вакцин в сокращении передачи вируса пока не установлена, а их доступность сейчас крайне ограничена. Эксперты организации также обратили внимание на ограниченное наличие вакцины в мире. Вместе с тем представители ВОЗ напомнили, что их рекомендация не означает разрешения не выполнять другие требования при международных поездках, которые должны снизить риск заражения.
ВОЗ рекомендовала страна странам не требовать от прибывающих справки о вакцинации от коронавируса
В комитете по чрезвычайным ситуациям сказали, что роль вакцин в сокращении передачи вируса пока не установлена, а их доступность сейчас крайне ограничена. Эксперты организации также обратили внимание на ограниченное наличие вакцины в мире. Вместе с тем представители ВОЗ напомнили, что их рекомендация не означает разрешения не выполнять другие требования при международных поездках, которые должны снизить риск заражения.