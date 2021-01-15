ВОЗ рекомендовала страна странам не требовать от прибывающих справки о вакцинации от коронавируса

В комитете по чрезвычайным ситуациям сказали, что роль вакцин в сокращении передачи вируса пока не установлена, а их доступность сейчас крайне ограничена. Эксперты организации также обратили внимание на ограниченное наличие вакцины в мире. Вместе с тем представители ВОЗ напомнили, что их рекомендация не означает разрешения не выполнять другие требования при международных поездках, которые должны снизить риск заражения.

