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22:02, 15 января 2021

Прокуратура потребовала не проводить массовых акций в аэропорту «Внуково» в день возвращения политика Навального

Прокуратура Москвы потребовала не проводить массовых акций в аэропорту «Внуково» в день возвращения политика Алексея Навального. Как ожидается, он вернется в Россию из Германии в воскресенье рейсом авиакомпании «Победа».

В столичном надзорном ведомстве утверждают, что вынесли предостережения о недопустимости акций во «Внуково» уже 15 лицам. Кому именно, не уточняется. Представители прокуратуры традиционно указали, что организация несогласованных публичных мероприятий и участие в них повлекут за собой ответственность.

О намерениях встретить Навального в аэропорту «Внуково» ранее заявляли не только его сторонники, но и противники. В их числе – представители партии «За правду» Захара Прилепина, а также члены группировки SERB, один из которых 3,5 года назад облил Навального жидкостью на основе зеленки.

Требование московской прокуратуры – не первое ограничение, связанное с ожидающимся возвращением Навального из Германии, где он с конца августа находился на лечении. Так, «Внуково» запретило журналистам вести съемку прибытия политика. Как следует из ответа, полученного телеканалом «Дождь», в администрации аэропорта организацию съемки сочли массовым мероприятием, недопустимым из-за эпидемии коронавируса. При этом во «Внуково» говорят, что предоставят видеозапись прилета пассажиров рейса авиакомпании «Победа».

Ранее в российских аэропортах нередко проходили массовые встречи спортсменов или православных святынь, однако претензий со стороны властей или руководства аэропортов это не вызывало.



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