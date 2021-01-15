Участники беспорядков в Вашингтоне, по данным следствия, планировали убить должностных лиц США

Так говорится в ходатайстве прокурора округа Аризона о продлении ареста одному из задержанных после штурма здания Капитолия. В документе, как пишет газета The Washington Post, утверждается, что намерения участников штурма подтверждаются в том числе действиями обвиняемого. Он оставил на столе вице-президента США Майкла Пенса, который является председателем Сената, записку с угрозами. Сам задержанный отрицал, что его послание содержит угрозы. После нападения на Капитолий арестованы около ста человек.