Участники беспорядков в Вашингтоне, по данным следствия, планировали убить должностных лиц США

Так говорится в ходатайстве прокурора округа Аризона о продлении ареста одному из задержанных после штурма здания Капитолия. В документе, как пишет газета The Washington Post, утверждается, что намерения участников штурма подтверждаются в том числе действиями обвиняемого. Он оставил на столе вице-президента США Майкла Пенса, который является председателем Сената, записку с угрозами. Сам задержанный отрицал, что его послание содержит угрозы. После нападения на Капитолий арестованы около ста человек.
2021-01-15T21:33:06+03:00
2021-01-15T21:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 15 января 2021
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