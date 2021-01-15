Действующий президент Уганды Йовери Мусевени, по официальным данным, лидирует на выборах

Они прошли в этой восточноафриканской стране накануне. По данным местной избирательной комиссии, Мусевени, который бессменно руководит Угандой почти 35 лет, получает примерно две трети голосов. Его главный соперник на выборах, Боби Вайн – чуть более четверти. Сам Вайн объявил сегодня, что в его дом в столице страны ворвались военные.