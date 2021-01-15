Международная федерация хоккея считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации

Президент этой организации Рене Фазель сказал, что не видит в республике диалога между властью и оппозицией, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на швейцарское интернет-издание Watson. Об этом, по словам самого Фазеля, он сказал белорусскому президенту Александру Лукашенко. Переговоры проходили в Минске в понедельник. Латвия, по словам президента хоккейной федерации, предложила провести у себя все игры первенства. Окончательное решение должно быть принято на совете в конце января.
2021-01-15T21:31:56+03:00
2021-01-15T21:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 15 января 2021
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