Международная федерация хоккея считает невозможным проведение ЧМ в Белоруссии без изменения политической ситуации

Президент этой организации Рене Фазель сказал, что не видит в республике диалога между властью и оппозицией, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на швейцарское интернет-издание Watson. Об этом, по словам самого Фазеля, он сказал белорусскому президенту Александру Лукашенко. Переговоры проходили в Минске в понедельник. Латвия, по словам президента хоккейной федерации, предложила провести у себя все игры первенства. Окончательное решение должно быть принято на совете в конце января.