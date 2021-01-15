Следственный комитет, как утверждает издание «Грани», потребовал задержать 43 тысячи зрителей видеосервиса YouTube

Следственный комитет, как утверждает интернет-издание «Грани», потребовал задержать 43 тысячи зрителей видеосервиса YouTube. Речь идет о тех, кто смотрел эфир обвиняемого в экстремизме отставного полковника Михаила Шендакова. В полиции на требование следователей сказали, что им не удалось установить «конкретных лиц», кто смотрел ролик. Шендакова с июня судят в городском суде Красногорска. Его преследуют за речь о сотрудниках ФСБ.