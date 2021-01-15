Handelsblatt: Новая администрация США может приостановить санкции против газопровода «Северный поток-2»

Новая администрация США может приостановить санкции против газопровода «Северный поток-2», пишет немецкая газета Handelsblatt. По словам одного из консультантов избранного президента страны Джо Байдена, в обмен на это европейцы должны сами приостановить строительство магистрали. Вопрос о снятии санкций был предложен для рассмотрения 46-му президенту США, чтобы разрядить конфликт, уверяет консультант Байдена. Такой шаг позволил бы Вашингтону договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту. По данным агентства Bloomberg, оператор проекта собирается до конца первого полугодия завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей газопровода. Ранее многие иностранные компании отказались от сотрудничества с проектом из-за американских санкций. По этой причине его не удалось завершить в срок.