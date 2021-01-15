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21:03, 15 января 2021

Американские авиакомпании вводят дополнительные ограничения перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена

Они запретят провозить в багаже огнестрельное оружие и направляют дополнительное число сотрудников в аэропорты в окрестностях Вашингтона, пишет газета The Wall Street Journal. Кроме того, один из перевозчиков введет запрет на торговлю алкоголем на рейсах в Вашингтон и из Вашингтона с субботы и до четверга. От пассажиров будут требовать не покидать свои места уже за час до посадки самолетов в столичные аэропорты. Новые меры вводят после беспорядков в Вашингтоне, когда сторонники уходящего президента Дональда Трампа напали на Капитолий, где заседают обе палаты Конгресса.



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