Американские авиакомпании вводят дополнительные ограничения перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена

Они запретят провозить в багаже огнестрельное оружие и направляют дополнительное число сотрудников в аэропорты в окрестностях Вашингтона, пишет газета The Wall Street Journal. Кроме того, один из перевозчиков введет запрет на торговлю алкоголем на рейсах в Вашингтон и из Вашингтона с субботы и до четверга. От пассажиров будут требовать не покидать свои места уже за час до посадки самолетов в столичные аэропорты. Новые меры вводят после беспорядков в Вашингтоне, когда сторонники уходящего президента Дональда Трампа напали на Капитолий, где заседают обе палаты Конгресса.