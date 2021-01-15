Число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллионов

Такие данные приводит американский исследовательский институт Джонса Хопкинса, который следит за статистикой с заболеваемостью в разных странах. Больше всего из-за инфекции умерли в США – почти 390 тысяч. Дальше идет Бразилия, более 200 тысяч жертв коронавируса, следом Индия – более 150 тысяч. На сегодняшний день, по данным исследовательской организации, в мире было выявлено более 90 млн. случаев заражения.