Число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллионов

Такие данные приводит американский исследовательский институт Джонса Хопкинса, который следит за статистикой с заболеваемостью в разных странах. Больше всего из-за инфекции умерли в США – почти 390 тысяч. Дальше идет Бразилия, более 200 тысяч жертв коронавируса, следом Индия – более 150 тысяч. На сегодняшний день, по данным исследовательской организации, в мире было выявлено более 90 млн. случаев заражения.
2021-01-15T21:02:42+03:00
2021-01-15T21:02:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 15 января 2021
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