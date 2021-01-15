Московская прокуратура потребовала не устраивать массовых акций в аэропорту «Внуково» в воскресенье

В этот день там ожидается возвращение из Германии политика Алексея Навального. В надзорном ведомстве сказали, что несколько человек призывали в интернете организовать мероприятия по случаю встречи одного из ведущих оппозиционеров. В прокуратуре напомнили, что такие выступления будут незаконными.

В российских аэропортах, однако, регулярно проходят массовые встречи прилетающих, например, российских спортсменов или православные святыни. Прежде это не вызывало претензий со стороны властей и руководства аэропортов.