В Туркменистане, как утверждает интернет-издание Turkmen.news, женщинам не выдают водительские права

А новые взамен просроченных удается лишь отдельным категориям. Это сотрудницы посольств и те, в чьих семьях есть родственники с инвалидностью или онкологическими заболеваниями. Права женщинам без объяснения причин, как пишет издание, отказываются продлевать с 2018 года. В сентябре 2020 года около трех десятков автомобилисток в Ашхабаде устраивали стихийные акции протеста.

