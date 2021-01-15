Евросоюз призывает Россию отменить законодательство об «иностранных агентах»

Брюссель также категорически не согласен с тем, что некоторые зарубежные организации власти России внесли в список «нежелательных», сказали во внешнеполитическом ведомстве ЕС. Эти организации, подчеркнули там, стремятся укрепить гражданское общество в России.Закон об иностранных агентах, как добавили в руководстве Евросоюза, дополнительно ограничивает работу организаций, и распространяет ярлык «иностранных агентов» на общественные объединения и физические лица, независимо от их гражданства.