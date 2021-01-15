Евросоюз призывает Россию отменить законодательство об «иностранных агентах»

Брюссель также категорически не согласен с тем, что некоторые зарубежные организации власти России внесли в список «нежелательных», сказали во внешнеполитическом ведомстве ЕС. Эти организации, подчеркнули там, стремятся укрепить гражданское общество в России.Закон об иностранных агентах, как добавили в руководстве Евросоюза, дополнительно ограничивает работу организаций, и распространяет ярлык «иностранных агентов» на общественные объединения и физические лица, независимо от их гражданства.
2021-01-15T20:32:37+03:00
2021-01-15T20:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 15 января 2021
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