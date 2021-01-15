Германия выразила сожаление в связи с выходом России из Договора об открытом небе

В Берлине сказали, что приняли к сведению объявление о начале процесса выхода из соглашения. В то же время такой шаг Москвы в немецком МИДе назвали «ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями». Россия решила выйти из договора вслед за США, которые сделали это еще в конце прошлого года. Соглашение предусматривало, что инспекторы стран-участниц могут совершать полеты над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
2021-01-15T20:32:00+03:00
2021-01-15T20:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 15 января 2021
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