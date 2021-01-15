Роспотребнадзор считает, что в России уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу

И это на фоне невысокого уровня заболеваемости из-за инфекции, сказала глава ведомства Анна Попова. Она добавила, что в этом году в России от коронавируса могут привить порядка 60% населения. Глава Роспотребнаддзора уверена, что для этого уже достаточно «практических знаний». О коллективном иммунитете, правда, среди жителей Москвы, еще минувшим летом говорил мэр столицы Сергей Собянин.

