Производитель элитных автомобилей Rolls-Royce установил рекорд по продажам в прошлом году в России

Несмотря на кризисные явления из-за пандемии коронавируса, поставки, по данным компании, выросли на 4%, это более 200 автомобилей. В первую очередь речь идет о моделях, которые на российском рынке стоят от 25 до 48 млн рублей. Как ранее отмечало агентство Bloomberg, совокупное состояние российских миллиардеров в прошлом году выросло почти на полмиллиарда долларов.