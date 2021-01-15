Производитель элитных автомобилей Rolls-Royce установил рекорд по продажам в прошлом году в России

Несмотря на кризисные явления из-за пандемии коронавируса, поставки, по данным компании, выросли на 4%, это более 200 автомобилей. В первую очередь речь идет о моделях, которые на российском рынке стоят от 25 до 48 млн рублей. Как ранее отмечало агентство Bloomberg, совокупное состояние российских миллиардеров в прошлом году выросло почти на полмиллиарда долларов.
2021-01-15T20:05:15+03:00
2021-01-15T20:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 15 января 2021
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