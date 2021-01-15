Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони выписали из больницы в Монако

Накануне стало известно о его госпитализации в связи с проблемами с сердцем. Как пишет итальянская газета Corriere Della Sera, 84-летний политик уже вернулся в дом дочери на юге Франции. В прошлом году Берлускони перенес коронавирус, до этого несколько лет назад его прооперировали в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы.