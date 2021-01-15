Австрийские власти ввели с сегодняшнего дня обязательную электронную регистрацию перед въездом на территорию страны

Каждый приезжий должен заполнить формуляр. Исключение сделано для транзитных пассажиров и путешествующих по неотложным семейным обстоятельствам. Данные приезжих будут храниться в электронном виде в течение 28 дней и в дальнейшем удаляться, передает агентство ТАСС. Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса.