Австрийские власти ввели с сегодняшнего дня обязательную электронную регистрацию перед въездом на территорию страны

Каждый приезжий должен заполнить формуляр. Исключение сделано для транзитных пассажиров и путешествующих по неотложным семейным обстоятельствам. Данные приезжих будут храниться в электронном виде в течение 28 дней и в дальнейшем удаляться, передает агентство ТАСС. Такие меры приняты в связи с пандемией коронавируса.
2021-01-15T20:04:35+03:00
2021-01-15T20:04:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774510-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 15 января 2021
Загрузка комментариев...