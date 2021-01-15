Россияне, которые получили вакцину от коронавируса, все равно должны носить маски, говорят в Минздраве

Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, пояснил министр Михаил Мурашко. В то же время, по его словам, даже защищенный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают близких и окружающих от возможного инфицирования.
2021-01-15T20:04:02+03:00
2021-01-15T20:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 15 января 2021
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