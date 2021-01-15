Ребенок погиб в Москве, катаясь на надувных санках— тюбинге

В Следственном комитете рассказали, что это произошло, когда дети катались с горки в Северо-Западном округе. Один из них ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако пострадавший скончался до ее приезда. В прокуратуре сказали, что сейчас проводят проверку. Ранее в Санкт-Петербурге погиб, катаясь на тюбинге, 27-летний житель города. Еще троих человек госпитализировали.
2021-01-15T20:02:37+03:00
2021-01-15T20:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 15 января 2021
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