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20:02, 15 января 2021

Ребенок погиб в Москве, катаясь на надувных санках— тюбинге

В Следственном комитете рассказали, что это произошло, когда дети катались с горки в Северо-Западном округе. Один из них ударился головой и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако пострадавший скончался до ее приезда. В прокуратуре сказали, что сейчас проводят проверку. Ранее в Санкт-Петербурге погиб, катаясь на тюбинге, 27-летний житель города. Еще троих человек госпитализировали.



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