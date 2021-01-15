Роскомнадзор потребовал от видеосервиса Youtube восстановить работу канала футбольного клуба «Ахмат»

То же самое касается и канала промоутерской кампании АСА. Ранее оба канала были заблокированы, поскольку спортивные организации оказались в санкционном списке США за связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В клубе «Ахмат» сказали, что считают блокировку своего канала безосновательной. В Российской премьер-лиге в свою очередь выразили недоумение.