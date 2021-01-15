Роскомнадзор потребовал от видеосервиса Youtube восстановить работу канала футбольного клуба «Ахмат»

То же самое касается и канала промоутерской кампании АСА. Ранее оба канала были заблокированы, поскольку спортивные организации оказались в санкционном списке США за связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В клубе «Ахмат» сказали, что считают блокировку своего канала безосновательной. В Российской премьер-лиге в свою очередь выразили недоумение.
2021-01-15T20:01:39+03:00
2021-01-15T20:01:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 15 января 2021
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