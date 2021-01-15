Один из богатейших россиян предупреждает о катастрофе для России в случае ее экономической изоляции

Миллиардер Алексей Мордашев полагает, что запрет экспорта и импорта приведет к сокращению экономики страны вдвое. Почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, обратил внимание бизнесмен, которого цитирует интернет-издание РБК. По мнению Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги.
2021-01-15T19:33:43+03:00
2021-01-15T19:33:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2774500-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 15 января 2021
Загрузка комментариев...