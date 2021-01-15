Один из богатейших россиян предупреждает о катастрофе для России в случае ее экономической изоляции

Миллиардер Алексей Мордашев полагает, что запрет экспорта и импорта приведет к сокращению экономики страны вдвое. Почти половина российского бюджета зависит от поступления доходов от нефтегазового экспорта, обратил внимание бизнесмен, которого цитирует интернет-издание РБК. По мнению Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги.